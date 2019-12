Mann verschanzt sich in Wohnung mit Waffe

Am Mittwochmorgen hat sich in Balgach ein 34-jähriger Schweizer mit einer Waffe in einer Wohnung verschanzt. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort und konnte den Mann um 10.30 Uhr verhaften.

Um 6 Uhr morgens kam es in einer Wohnung in Balgach zu einem Streit zwischen drei Personen. Nachdem einige Personen die Wohnung verlassen hatten, informierten sie die Polizei, dass sich ein Mann mit einer Waffe verschanzt habe. Die Kantonspolizei St.Gallen riegelte darauf das Gebiet mit einer Spezialeinheit um die Wohnung ab. Um 10.30 Uhr konnten die Beamten einen 34-jährigen Schweizer, der in der Region wohnt, verhaften und eine Schusswaffe sicherstellen. Weitere Abklärungen laufen noch, so ist zum Beispiel nicht klar, wie es zum Streit kam. (red.)