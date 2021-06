Ein Kran hob am Donnerstag um 17.40 Uhr auf einer Baustelle in Muolen ein Holzelement an. Der Holzbalken zerbrach aus noch unbekannten Grunden und fiel auf eine bereits montierte Zwischenwand – und von da aus in den Innenbereich eines künftigen Heuraums und einen darin arbeitenden 23-jährigen Schweizer.

Die Rettung und die Rega rückten aus, doch für den jungen Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt stellte noch vor Ort den Tod des Mannes fest.

Die genaue Unfallursache wird nun untersucht.

(red.)