Am Donnerstagabend kam es am Marktplatz Bohl zu einem Grosseinsatz der Stadtpolizei St.Gallen. Ein Maskenverweigerer griff einen Polizisten an und flüchtete anschliessend in seine Wohnung.

«Wir wurden am Donnerstag um 17.30 Uhr darauf hingewiesen, dass sich am Marktplatz Bohl ein Mann ohne Maske aufhält», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen auf Anfrage von FM1Today. «Als einer von unseren Polizisten den Mann auf die Maskenpflicht aufmerksam machte, wurde dieser handgreiflich. Er beschimpfte den Polizisten, entriss ihm das Funkgerät und schlug gegen seinen Oberkörper ein.» Anschliessend flüchtete der Mann in seine Wohnung in der Nähe des Coop City. Die Polizei forderte den Mann auf, aus seiner Wohnung zu kommen. Der Mann rührte sich jedoch nicht. Um sicherzustellen, dass der Mann nicht über ein Fenster flüchten kann, wurde die Feuerwehr und Sanität aufgeboten. Die Feuerwehr spannte zudem ein Sprungtuch aus. Schliesslich konnte der Mann von der Polizei in seiner Wohnung angehalten werden. «Wir konnten den Mann auf den Polizeiposten bringen, wo er noch heute Abend befragt wird,» sagt Widmer. (red.)