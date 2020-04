Haare selber schneiden? So geht's – und so nicht

Regula Scherzinger von Be Beautiful in Herisau freut sich auf ihre Kundinnen und Kunden.

Gespannt, aber auch angespannt, verfolgte Regula Scherzinger, Geschäftsführerin von Be Beautiful in Herisau, die Medienkonferenz des Bundesrates. Dass ihre Branche, die Kosmetikbranche, nun zu den ersten gehört, die wieder arbeiten dürfen, mache sie glücklich und dankbar. «Die Ungewissheit und die Unsicherheit rund um das Geld waren am schlimmsten», sagt Regula Scherzinger. Die Kosmetikerin nutzt jetzt noch die letzte Woche des Lockdowns, um die Sicherheits- und Schutzmassnahmen zu gewährleisten. «Wir stellen zum Beispiel beim Nageltisch und an der Kasse eine Plexiglasscheibe auf. Schutzmasken tragen wir sowieso.»

«Ich muss ehrlich sein: Ich habe diese Zeit auch genossen»