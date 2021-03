Massive technische Probleme: «Wir sind perplex»

«Derzeit sind alle Leitungen besetzt.» Auskunft, zu den Diensten des Kantons St.Gallen, gibt es zwischen Montag- und Dienstagmorgen nur über eine Sammelnummer, die auf der Wartungsseite der Kantonsseite publiziert wurde. Über Twitter kann das Auf und Ab in der St.Galler Technikabsteilung verfolgt werden. Kurze Zeit sah es am Montag so aus, als würde die Webseite wieder funktionieren. Fehlanzeige.