Die Nachricht zur «Weihnachtlichen Shoppingtour» wird in einschlägigen Telegram-Gruppen, wo sich die Massnahmen-Gegner vernetzt haben, rumgereicht. So wurde zum Beispiel in der Gruppe «Stillerprotest2020» dazu aufgerufen, am 5. Dezember ohne Maske in der St.Galler Shopping Arena einkaufen zu gehen. Die Gruppen-Administratoren haben die Nachricht wenig später wieder gelöscht.

«Dieser Aufruf ist uns bekannt, derzeit laufen noch Abklärungen», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Allerdings könne die Stadtpolizei innerhalb der Shopping Arena nur bedingt einschreiten. «Es ist Privatgrund, wir müssten von jemandem gerufen werden.»

Amt kontrolliert die Läden und nicht die Kunden

Zuständig für die Kontrolle der Einhaltung der Covid-19-Schutzmassnahmen der Läden in der Arena ist das St.Galler Amt für Wirtschaft und Arbeit. Dort hat man bis zur Anfrage von FM1Today noch nichts vom entsprechenden Aufruf gehört.

Karin Jung, Amtsleiterin beim Amt für Wirtschaft und Arbeit, sagt: «Die Verantwortung für die Einhaltung im täglichen Umgang mit den Kundinnen und Kunden liegt im konkreten Fall bei den Betreibern der Shopping Arena respektive bei den einzelnen Läden.» Diese müssen sicherstellen, dass keine Personen die Shops betreten, die gegen die Maskenpflicht verstossen. «Das Arbeitsinspektorat seinerseits ist für die Kontrolle der betrieblichen Schutzkonzepte durch die Geschäftsbetreiber zuständig», sagt Jung.