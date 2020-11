Yvonne Gilli

Die Ärztevereinigung FMH hat die 63-jährige Yvonne Gilli zu ihrer neuen Präsidentin gewählt. Gilli ist die erste Frau an der Spitze des Berufsverbands, der 42'000 Mitglieder zählt. Die Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin sass bis zu ihrer Abwahl 2015 acht Jahre für die Grünen im Nationalrat. Zurzeit arbeitet sie in einer Gemeinschaftspraxis in Wil als Hausärztin, sie wird ihre Stelle aber für den neuen Posten bei der FMH aufgeben.