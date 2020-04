Michaela Huber will helfen und hat kurzerhand eine Aktion gestartet, um den Gossauer Walter Zoo während der Corona-Krise zu unterstützen. An drei Samstagen hat der Stadtbühlbeck Zopf um Zopf gebacken und mit Hilfe von Freiwilligen und Zoomitarbeitern ausgeliefert. 1692 Zöpfe wurden für je acht Franken verkauft. 9000 Franken, die Hälfte des Erlöses, ging an den Gossauer Zoo.

Zöpfe werden an zwei weiteren Wochenenden ausgeliefert

Jetzt soll die Zopfaktion weitergehen. Am 25. April und 9. Mai liefert die Gossauerin gemeinsam mit Freiwilligen und Mitarbeitern des Walter Zoos Zöpfe an ausgewählte Ortschaften aus. Wer will, kann auch einen Zopf bestellen und ihn selbst beim Bäcker abholen. Die Hälfte des Erlöses soll wieder an den «Tierli Walter» gehen.