Mega-Stau auf Stadtautobahn: Pick-up verliert Gerüstteile

Auf der St.Galler Stadtautobahn kam es am Donnerstagabend zu einem regelrechten Verkehrschaos: Während viele gerade Feierabend gemacht hatten – und so schnell wie möglich nach Hause fahren wollten – verlor ein Pick-up mit Anhänger Gerüstteile auf der Höhe der Autobahnausfahrt Winkeln. Es staute über eine Stunde in Fahrtrichtung Zürich. Erst gegen 19 Uhr floss der Verkehr wieder.

Keine Verletzten

«Die Gerüstteile lagen überall auf der Fahrbahn herum», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei, gegenüber FM1Today. Der Pick-up, der nach dem Selbstunfall schräg auf der Stadtautobahn stand, musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.