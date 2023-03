Mehrere hundert Franken erbeutet: Unbekannter überfällt zwei Geschäfte am St.Galler Bahnhof

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen zwei unbewaffnete Raube in Verkaufsgeschäften am St.Galler Bahnhof verübt. Er konnte mit mehreren hundert Franken fliehen. Die St.Galler Kantonspolizei sucht nach Zeugen.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nach Zeugen. © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER