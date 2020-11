Mehrfache sexuelle Belästigungen an Frauen: Mann zeigt sich selbst an

In neun Fällen soll der 46-jährige Mann seit Anfangs September Frauen sexuell belästigt haben. Das meldete der Mann selbst der Polizei als er sich selbst anzeigte. Er sei jeweils mit dem Velo an Frauen vorbei gefahren und habe sie dabei unsittlich berührt. Die Fälle hätten sich gemäss Angaben des 46-Jährigen im Raum St.Gallen, Flawil und Wil zugetragen. In fünf Fällen liegen der Kantonspolizei St.Gallen entsprechende Anzeigen vor.

Die Polizei sucht nun weitere geschädigte Frauen, die gemäss beschriebenem Muster vom 46-Jährigen berührt wurden. Die Frauen können bei der jeweils zuständigen Polizeistation an ihrem Wohnort Anzeige erstatten, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Wenn gewünscht könne die Anzeige auch von einer Frau entgegen genommen werden. Zudem könne sich die Anzeigeerstatterin von einer Vertrauensperson begleiten lassen.

Aufgrund des kooperativen Verhaltens und fehlender Haftgründe wurde der 46-Jährige nach der Befragung entlassen. Gegen ihn werden durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen strafrechtliche Massnahmen geprüft.

(red.)