In Steinach am Bodensee brannte am Mittwoch ein Mehrfamilienhaus. Ein Mann erlitt Brandverletzungen, er musste im Spital behandelt werden.

Auf der Hauptstrasse in Steinach brannte am Mittwochabend ein Mehrfamilienhaus. «Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in der Küche einer Wohnung aus», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der St.Galler Kantonpolizei, auf Anfrage von FM1Today. Die 18 ausgerückten Feuerwehrleute hatte das Feuer rasch unter Kontrolle, es entwickelte sich kein Vollbrand. Von aussen war kein Rauch sichtbar. Die Hauptstrasse musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. «Ein 53-jähriger Bewohner zog sich bei dem Brand leichte Verbrennungen zu, er musste wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden», sagt Häderli. Der Verletzte habe sich selbständig aus dem Haus retten können. Das Vierfamilienhaus ist nach dem Brand unbewohnbar, die Gemeinde organisierte Unterkünfte für die Bewohner. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 200'000 Franken geschätzt. Die genaue Brandursache wird nun abgeklärt. (lag)