Als die Rettungskräfte an der Bleikenstrasse eintrafen brannte es in den oberen zwei Wohnungen: «Sie konnten eine starke Rauchentwicklung und Stichflammen feststellen», sagt Pascal Helg, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Das Feuer brach am Montagmorgen kurz nach 3.30 Uhr aus. «Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen», so Helg. Nach jetzigem Kenntnisstand dürfte keiner der Personen zu Schaden gekommen sein. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, steht die Feuerwehr mit rund 100 Personen und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten sind noch im Gange.