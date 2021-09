Der Verein «Hogar Español» gibt den Betrieb des Klubhauses auf dem Nordareal des St.Galler Bahnhofs per Ende September auf. Das Restaurant war seit 1981 an den Verein verpachtet. Jetzt ist Schluss, weil es an Personal fehlt. Die Stadt sucht nach einer neuen Pächterin.

Das Klubhaus sucht eine neue Pächterin. © Tagblatt / Urs Bucher