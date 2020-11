Ich erinnere mich an unseren ersten Kontakt, wie meine in weisse Turnschuhe gehüllten Füsse deinen feuchten, matschigen Grund berührten. Ein kleiner Weg führt in den Wald unterhalb des Chapfs. So scheint es zumindest. Denn der Weg ist plötzlich fertig und die einzige Möglichkeit aufwärts eine steile Waldpassage übersät mit Tannennadeln, die sich beim Kraxeln auf allen Vieren in die Handflächen bohren. Die Turnschuhe sind längst braun und mit Erde gefüllt. Getrieben von der Hoffnung auf baldige Weitsicht, kämpfe ich mich über Wiesen, zwischen Kühen und unter Bäumen hindurch quer über eine Lichtung, nur um schliesslich zu merken, dass der Chapf verschwunden zu sein scheint.

So geht es mir jedes Mal. Der Berg ist stets im Blick und hinter jeder Waldpassage wird der Chapf vermutet. Aber er ist nie da. So viele Wege, die ins Leere verlaufen, so viele Wälder, die keine Lichtung bringen, so viele Wiesen, die nicht dem Chapf entspringen. Dieser Hügel will keine Menschen. Er scheint so nah und bezwingbar und doch ist der Chapf keine Wanderung uf ein Chlapf. Er ist eine Odyssee.