Der Geruch von Magenbrot, Öpfelchüechli und Bratwurst ist wieder zurück in St.Gallen. Der Jahrmarkt lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Vor den Marktständen stehen diese dicht an dicht, eine Zertifikatspflicht gilt dort nicht. Halten sich die Gäste zu wenig an das Schutzkonzept?

Am ersten Wochenende waren die Bahnen am Jahrmarkt trotz Zertifikatspflicht gut besucht. © St.Galler Tagblatt/Ralph Ribi