In Rapperswil-Jona ist am Donnerstagmorgen der Mercedes eines 69-Jährigen in Brand geraden. Am Auto entstand Totalschaden.

Ein 69-jähriger Lenker fuhr am Donnerstag um 7.40 Uhr einige Meter aus der Garage seines Wohnhauses an der Johannisbergstrasse in Rapperswil-Jona, als er Rauch aus der Motorhaube steigen sah. Er konnte rechtzeitig aussteigen, ehe das Auto in Flammen aufging. Er und eine weitere Person, welche zu Hilfe eilte, begannen mit den ersten Löscharbeiten. 20 Feuerwehrleute löschten das Feuer anschliessend vollständig. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Autobrand verursachte. Die genaue Brandursache wird nun untersucht. (red.)