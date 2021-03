In einem Voralpenexpress-Wagon am Wattwiler Bahnhof ist es am Freitag kurz nach 12.30 Uhr zu einem Messerangriff gekommen. Ein 32-jähriger Sudaner griff einen 27-jährigen Nigerianer an, wie die Polizei bekanntgibt. Der Sudaner wurde festgenommen. Der 27-Jährige wurde unbestimmt verletzt mit der AP3-Flugrettung ins Spital geflogen. «Wer wo zugestiegen ist und welches Ziel hatte, wissen wir nicht», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today.