Am Freitagmittag kurz nach 12.30 Uhr ist es in einem Zug, der in Wattwil am Bahnhof stand, zu einer Messerangriff gekommen. Ein 32-jähriger Sudaner hat einen 27-jähriger Nigerianer angegriffen, wie die Polizei bekanntgibt.

Der Sudaner wurde festgenommen. Der 27-Jährige ist unbestimmt verletzt mit der AP3-Flugrettung ins Spital geflogen worden. «Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer Streit hatten. Andere Reisende waren nicht in Gefahr.

Die Kantonspolizei St.Gallen startet jetzt unter Leitung der Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungsarbeiten.

(red.)