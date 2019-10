Messerangriff: Polizei kann Opfer noch nicht befragen

Das Opfer sei auf dem Weg der Besserung – dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage von FM1Today mit. Der 21-Jährige war am Sonntagmorgen in der Bahnhofstrasse in St.Gallen von einem Unbekannten mit drei Messerstichen lebensbedrohlich verletzt worden. Gemäss Familienangehörigen des Opfers, ist dem Angriff ein Streit um eine Frau in einem St.Galler Club vorausgegangen.

Nun ist der 21-Jährige ausser Lebensgefahr. «Wir warten noch darauf, das Opfer befragen zu können», sagt Daniel Hug, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Von der Aussage des Opfers erhofft sich die Polizei Licht ins Dunkle zu bringen, was genau am Sonntagmorgen in der Bahnhofstrasse geschehen ist. Zwar hat die Kantonspolizei einen 20-jährigen Verdächtigen festgenommen, der sich noch immer in Haft befindet. Noch sei aber vieles unklar, wie Daniel Hug sagt.

(red.)