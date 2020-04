Metallzaun spiesst Auto auf

Der 30-Jährige fuhr um 16.20 Uhr von den Schrebergärten in Altstätten in Richtung Kriessern. Bei der Einmündung in die Burststrasse verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal in einen Metallzaun.

Ein Metallprofil durchbrach die Frontscheibe und kam bei der Heckscheibe wieder raus. Der Mann hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Mann eine Blut- und Urinprobe an.

(red.)