In der Nacht auf den Sonntag, 25. September, nahm ein 14-jähriger Italiener das Auto seines Vaters. Damit fuhr er vom Toggenburg nach Wil und anschlissend auf die Autobahn in Richtung St.Gallen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. In Oberbüren verliess er die Autobahn und fuhr wieder zurück. Kurz nach dem Rastplatz Thurau wurde sein Auto von einem semistationären Blitzer mit einer Geschwindigkeit von 213 km/h erfasst.

Ein Raserdelikt in der 120er-Zone gilt bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ab 80 Kilometern pro Stunde. Das ist in diesem Fall mehr als erreicht, auch wenn der Lenker noch keinen Führerschein hat. «Bei einem Raserdelikt geht es um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und nicht um die Fahrtauglichkeit des Fahrers», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Als Strafe werde der Führerausweis für mindestens zwei Jahre entzogen. Da dies bei dem Jugendlichen nicht möglich ist, müsse die Strafe in diesem Fall untersucht werden, sagt Krüsi. Der Jugendliche wird bei der Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.

