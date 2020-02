«Für den Besuch des Events offerieren wir 2 Biere pro Person.» Für die Abgabe des geschlossenen Wahlkuverts gibt es zwei weitere – So wollen die Jungfreisinnigen in der Region Rorschach junge Wähler für sich gewinnen. Am Samstagabend von 19 Uhr bis 22 Uhr in der Kornhausbräu kann ein Wähler so vier gratis Biere bekommen. Suchtexperten sind entsetzt.