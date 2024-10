Mit Bratwurst-Stückchen: Diese absurde Glacesorte gibt es an der Olma

Vanille, Schokolade oder doch Bratwurst? Diese Auswahl haben Glaceliebhaber an der diesjährigen Olma. Und zwar an der Theke des Oltner Glaceunternehmens Kalte Lust. «Das Glace schmeckt absurd, aber auch sehr überraschend», sagt Patricia Müller, Marketingmitarbeiterin bei Kalte Lust AG.

Glace aus Solothurn speziell für St.Gallerinnen und St.Galler

Die absurde Glacesorte soll vor allem auffallen. «Wir wollten als Solothurner Firma unbedingt etwas an die Olma mitbringen, was den St.Gallerinnen und St.Gallern in Erinnerung bleibt», sagt Müller.

«Wir ecken mit unseren Kreationen gerne an und wenn man nach St.Gallen kommt, muss man einfach etwas mit dieser Kult-Bratwurst machen.»