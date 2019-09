Vier Barben kann Erwin Haas mit seinen Jungfischern am Donnerstagnachmittag aus der Sitter ziehen. Der Fluss ist voll von diesen Fischen, was auch der Grund ist, warum Erwin Haas hier ist. Der Jugendfischverein Fischverein St.Gallen hat immer mehr mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Hier will er den jungen Fischern zeigen, dass nicht nur der Edelfisch Forelle geniessbar ist, sondern unter anderem auch die Barbe. Die Chance was zu fangen erhöht sich, wenn man nicht nur nach Forellen fischt.