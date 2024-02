Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Aus diesem Grund zog die Grenzwache die Kantonspolizei St.Gallen bei. Weil der Mann äusserst nervös wirkte und behauptete, dass er und seine Frau, angeblich ein Pornostar, von der Mafia verfolgt würden, entschieden die Polizisten, ihn auf den Posten nach Thal mitzunehmen. Doch mit diesem Gedanken konnte sich der 46-Jährige nicht anfreunden. Auf der Fahrt zum Polizeistützpunkt wurde er immer nervöser – und fing an, wild um sich zu schlagen und zu schreien. Als er nach der Dienstwaffe eines der Polizisten griff, stoppten diese auf dem Pannenstreifen auf der Autobahn das Fahrzeug.

Trotz Taser auf die Autobahn gelaufen

Dort wollten die Polizisten den Mann am Boden fixieren – obwohl er anfänglich Folge zu leisten schien, schlug er im Anschluss erneut wild um sich und schliesslich auch auf die Polizisten ein. Diese setzten deshalb ihren Taser ein. Obwohl er mehrfach getroffen wurde, ging er nicht zu Boden – im Gegenteil: Der 46-Jährige versuchte nun, Autos auf der Autobahn anzuhalten. Er lief dabei vom Pannenstreifen auf die Überholspur. Die Polizeibeamten konnten den Verkehr zwar rasch anhalten, doch unter Kontrolle brachten sie den Mann erst mit Verstärkung und als sie ihn wieder auf den Pannenstreifen zerren konnten.

Ausgestanden war die Situation aber immer noch nicht. Im aufgebotenen Gefangenentransporter wütete der Mann weiter, durchschlug gar eine Trennwand und kletterte innerhalb des Fahrzeugs in eine andere Zelle. Als er letzten Endes doch noch ruhiggestellt werden konnte, wurde er zu einem Arzt gebracht. Dieser ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.