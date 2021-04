Eine unbekannte Person ist am Sonntagmorgen in Flums in einen Verkehrsteiler, auch Biene Maja genannt, gefahren. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist der oder die Fahrzeuglenkende nach der Kollision mit der Biene Maja weitergefahren. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun Zeugen. Wegen Fahrzeugteilen an der Unfallstelle schliesst die Polizei darauf, dass ein Maserati involviert war. (red.)