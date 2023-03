Mit Messer bedroht: Mehrere Personen an Langgasse festgenommen

Wegen einer Auseinandersetzung mit Drohung kam es am Dienstagabend zu einer Intervention in einer Wohnung an der Langgasse in St.Gallen. Mehrere Personen mussten in Handfesseln gelegt und auf den Polizeiposten gebracht werden.

Mehrere Personen mussten in Handfesseln gelegt werden. © Stapo SG