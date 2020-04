Ein 35-Jähriger und ein 50-Jähriger stritten sich am Samstag in einem Laden an der Schlüsselstrasse in Jona. Später wurden die beiden im Kassenbereich handgreiflich, woraufhin der 35-Jährige den Laden verliess.

Vor dem Eingangsbereich kam es kurz nach 19.15 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 35-Jährigen und einem 53-Jährigen. Ein 57-jähriger Mann sowie eine bislang unbekannte Person machten ebenfalls mit.

Unbekanntem gelingt Flucht

Zwischen dem 35-Jährigen und seinen drei Kontrahenten entwickelte sich eine Schlägerei. Der 53-Jährige verletzte den 35-Jährigen mit einem Messer, wie die Kantonspolizei St.Gallen gegenüber FM1Today sagt. Ebenfalls kamen ein Holzstock sowie eine Metallstange zum Einsatz. Im Anschluss flüchtete die unbekannte Person vom Tatort.

Drei Verletzte

Der 57-Jährige und ein 43-jähriger Mann, welcher den Streit zu schlichten versucht hatte, wurden leicht verletzt. Der 35-Jährige erlitt ebenfalls eher leichte Verletzungen und wurde ins Spital gebracht. Er, sowie die beiden Männer im Alter von 53 und 57 Jahren, wurden vorläufig festgenommen.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft St.Gallen führen eine Ermittlung. Wer die Schlägerei beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

(red.)