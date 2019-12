Sein Auto hat er einem Mörschwiler Paar abgekauft, seit über acht Monaten tuckert er damit quer durch Afrika. Gestartet ist Fabian Freuler in Wartau, am 8. März. «Ich habe in den Ferien in Afrika ein paar Leute kennengelernt, die vom Norden in den Süden Afrikas gefahren sind», sagt der frisch gebackene 26-Jährige. «Da dachte ich mir: Das will ich auch mal machen.»

Auto auf Ricardo ersteigert

Auf Ricardo suchte der Wartauer danach nach einem für den Roadtrip geeigneten Fahrzeug. Fündig wurde er bei einem Paar aus Mörschwil, welches ein Auto verkaufte, das sie von Nord- nach Südamerika gebracht hatte. «Als ich das Auto kaufte, wusste ich, jetzt gibt es kein Zurück mehr.»

Und so machte er sich im Frühling auf den Weg, seine Reise führte ihn über Frankreich und Spanien mit dem Boot nach Marokko und von dort der Küste entlang, immer in Richtung Süden. Knapp neun Monate später ist Fabian Freuler mit seinem St.Galler Auto im Kongo angekommen. «Hier ist es schwierig, die Menschen sind arm und es fehlt an den einfachsten Dingen wie Strom und fliessend Wasser.»

Vom Biologen zum Handwerker

Dies ist in vielen Städten der Fall, nur wenige Länder in Afrika sind – hauptsächlich aufgrund von Öl-Handel – sehr reich und besitzen deshalb gute Infrastruktur in den Städten.

Dies zeigt sich auch am Ausbau der Strassen, in vielen Ländern sind die Strassen nur schwer befahrbar. «Weil die Länder kein Interesse an Handel untereinander haben, sind die Strassen vor allem immer schlechter, je näher man der Grenze kommt.»

Nicht selten hat Fabian Freuler deshalb unterwegs eine Autopanne. «Fast in jeder Stadt, in der ich bin, muss ich etwas am Auto flicken», sagt er. Ursprünglich hat der 26-Jährige Biologie und Umweltwissenschaften studiert. Mittlerweile ist er aber ein halber Automechaniker. «Ich habe sehr viel gelernt, von dem ich vor der Reise keine Ahnung hatte. Weil die Stundenlöhne hier so tief sind, wird alles geflickt. Man lötet mit einem heissen Nagel, oft gibt es nicht mehr Werkzeug als ein Schraubenzieher und einen Hammer.» Er schaue den Handwerkern immer zu, so kann Freuler mittlerweile selbst einiges reparieren.