Es sind krasse Szenen die sich am Samstagabend in St.Gallen abspielten. Chaoten bewarfen die Polizei mit Feuerwerkskörpern, Steinen, Baustellenabschrankungen und gar einem Molotowcocktail. Die Polizei antwortete mit Reizgas und Gummischrott.

Strassenschlacht beim Kornhausplatz

In der Folge verlagerten sich die Ausschreitungen in Richtung Hauptbahnhof. Vor dem Kornhausplatz kam es zu einer regelrechten Strassenschlacht. Rund 50 Chaoten bewarfen die Polizei mit Feuerwerkskörpern und allem was nicht niet- und nagelfest war. In der Folge kesselte die Polizei die Chaoten beim Bahnhofplatz ein, um sie schliesslich mit Einsatz von Gummischrot und Reizgas auseinander zu treiben.