Motorrad prallt gegen Laterne – Mann mit Rega ins Spital gebracht

Der 19-Jährige war am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr in Walenstadt mit seinem Motorradunterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet er auf das rechte Trottoir und prallte daraufhin in eine Strassenlaterne. Der Mann zog sich beim Unfall unbestimmte Verletzungen zu und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Sachschaden am Motorrad und der Laterne beläuft sich auf über 10'000 Franken.

(red.)