«Müssen den Spiess umdrehen»: Kriminelle Asylsuchende beschäftigen die Politik

An der Bahnhofsstrasse in Buchs sagen mehrere Einkaufende gegenüber TVO, dass sie immer wieder von Asylbewerbern beklaut würden. Dass sich diese dann auch noch über die Polizei lustig machen, stört den St.Galler Kantonsrat Sascha Schmid (SVP) massiv: «Die Polizei wird immer mehr zum Prellbock. Die Verhältnismässigkeit wird immer mehr gegen die Polizei ausgelegt. Wir müssen hier den Spiess umdrehen.»

«Man darf nicht verallgemeinern»

Barbara Gähwiler, die Präsidentin der SP Buchs, findet, dass dies nicht geht. Sie relativiert aber: «Man darf auf keinen Fall verallgemeinern. 90 Prozent der Geflüchteten haben Erfahrung mit der Polizei. An so vielen Orten werden sie zurückgeschickt, verprügelt und schlecht behandelt.» Man solle also nicht verwundert sein, wenn sie der Polizei gegenüber nicht kooperativ seien. Die Asylsuchenden würden laut Gähwiler nicht wissen, dass «unsere Polizei» nicht so sei.

«Diese Erfahrungen machen sie auf ihrem Fluchtweg und dieser ist nicht einfach», so Gähwiler. Nicht immer einfach scheint momentan auch die Situation am Buchser Bahnhof. Vor einigen Tagen verletzt ein Asylsuchender dort zwei Männer. Die Hintergründe sind noch unklar.

Mehrere Leute aus der Region sagen, dass sie den Bahnhof am Abend meiden würden, weil es ihnen dort nicht wohl sei. Unter anderem wegen Asylsuchenden.