Trottis, Flaschen, Velos oder gar ein Auto? Was sich auf dem Grund des Mannen- und des Buebeweiers oberhalb der Stadt St.Gallen befindet, wird sich in rund zwei Wochen zeigen. Die Bauarbeiten zur Sanierung der 100-jährigen Grundabwasserleitungen im Buebeweier sind am Montag gestartet.

Zur Sicherheit werden die Weier während der Bauzeit bis Februar 2021 allerdings abgesperrt. «Es geht vor allem darum, dass nachts und an den Wochenenden keine Unfälle geschehen und jemand in die Baugrube stürzt», sagt Spielmann.

Stetiger Austausch mit Fischereiaufseher nötig

In beiden Weiern, die abgelassen werden, leben Fische. Diese sollen auch während und nach den Bauarbeiten in den Weieren bleiben. «Deshalb lassen wir den Mannenweier nur halb ab. Wir sind stetig in Kontakt mit dem Fischereiaufseher, der den Wasserstand kontrolliert und sagt, ob sich die Fische noch wohlfühlen», sagt Marcel Spielmann. Sei dem nicht mehr so, müsse man allenfalls einige Fische kurzzeitig umsiedeln. «Für die Bauarbeiten wollen wir natürlich einen so tiefen Wasserspiegel wie nötig.»

Auch die Wasserqualität soll nicht unter der Sanierung leiden. «Deshalb wird ein Teil des Wassers aus dem Buebeweier nicht einfach abgelassen, sondern in den Mannenweier gepumpt. Das Wasser weiter unten im Weier, das weniger Sauerstoff und mehr Schlamm aufweist, wird später abgelassen.» Auch im Buebeweier hat es Fische und Muscheln, die umgesiedelt werden.