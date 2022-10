Unzählige ausrangierte Katzen, Hunde und weitere Haustiere werden zurzeit in Tierheimen im FM1-Land abgegeben. Dies, weil sich während der Coronapandemie viele Leute ein Haustier zugelegt haben – und jetzt merken, dass sie es doch nicht wollen, wie FM1Today berichtete. Die Tierheime sind voll, doch offenbar ist es gar nicht so einfach, ein Tier zu adoptieren.

«Ich will einen Hund aus dem Tierheim, es heisst aber fast immer: nur mit Hunde-Erfahrung», schreibt eine Leserin auf Tiktok. Ein weiterer Leser schreibt auf Facebook: «Ich würde sofort eine Katze aus dem Tierheim adoptieren, aber ich möchte sicher nicht 300 Franken Schutzgebühr bezahlen.» Doch sind solche Bedenken berechtigt? Wir haben bei den Tierheimen nachgefragt.

Ein Tier braucht Zeit und Geld

Markus Nydegger, Inhaber des Tierheims Tellen im thurgauischen Hohentannen, hält eine Adoption grundsätzlich nicht für schwierig. «Eine Adoption muss für alle passen. Und wenn es das Tier nicht gut hat, geht es auch dem Besitzer nicht gut. Deshalb muss man einfach danach entscheiden», sagt er. Man könne auch nicht generell sagen, wer ein Tier erhält und wer nicht – manchmal sehe man aber direkt, dass es nichts werde.

«Ich habe keinen Hund erhalten, weil ich 100 Prozent arbeite»

Für Tiere sei es unerfreulich, wenn die Besitzerin oder der Besitzer den ganzen Tag weg ist. «Da sollte man nicht böse aufs Tierheim sein, wenn man den Hund nicht bekommt – es ist ja nur zum Wohl des Tieres», sagt Nydegger. Natürlich können Nachbarn oder Bekannte auf das Tier schauen. «Auch Hundesitter sind eine gute Lösung. Aber viele Leute wollen nicht noch zusätzlich einen Aufpasser bezahlen, wenn sie schon einen Hund kaufen», sagt Nydegger.



«Mehrere hundert Franken Schutzgebühr sind viel zu teuer»

«Ein Tier kostet natürlich etwas», sagt Nydegger. Der Preis sei aber nicht pro Art festgelegt und variiere auch von Tierheim zu Tierheim. «Viele Leute finden den Preis zu viel, aber für Rassenhunde zahlt man teilweise tausende Franken», sagt Nydegger. Bei ihnen kostet ein jüngerer, kastrierter und gechippter Hund einige hundert Franken.

«Wenn das zu viel ist, kann die ganze Hundehaltung nicht funktionieren. Jährlich fallen wieder Tierarztkosten an, die man bezahlen muss. Wenn man schon mit dem Kaufpreis Mühe hat, spart man auch nachher. Zum Schutz des Tieres geben wir es deshalb in der Regel nicht zur Adoption frei», sagt Nydegger.

Für eine Adoption braucht es gewisse Voraussetzungen

Auch Claudio Eicher, Präsident des Tierschutzvereins Rorschach und Umgebung, findet es grundsätzlich nicht schwierig, ein Tier zu adoptieren. «Die Adoption muss einfach gerechtfertigt sein», sagt er. Es gebe einige Voraussetzungen, die stimmen müssen, damit der Tierschutzverein ein Tier mit gutem Gewissen abgeben könne. Im Fokus stehe immer das Tierwohl.



«Wohne anscheinend am falschen Ort» und «Keine Katze bekommen, weil sie nicht nach draussen kann»



«An einer stark befahrenen Strasse würden wir im Leben nie Katzen platzieren. Wir wollen keine Tiere abgeben, damit sie dann überfahren werden», so Eicher. Auch seien viele ihrer Katzen keine Wohnungskatzen. «Wenn man eine Katze, die schon einmal draussen war, wieder in der Wohnung platziert, kommt das nicht gut. Dort fangen sie an herumzupinkeln. Viele von denen werden wegen Unsauberkeit wieder zurückgebracht», erklärt Eicher.

«Mir wurde gesagt, einen Hund gibt es nur mit Hunde-Erfahrung»

«Viele unserer Hunde haben eine Vorgeschichte. Deshalb sollten die Leute bereits Hunde-Erfahrung haben. Unser Ziel ist es, ein Tier einmal zu platzieren – und es nicht nach einigen Monaten wieder zurückzuerhalten», sagt Eicher. Wenn er von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei einer Person hat, gibt er auch kein Tier ab – sondern wartet dann lieber auf eine Person, die besser passt.



«Leute aufklären und probieren zu vermitteln»

Die Frage, wie sich die Problematik mit den vollen Tierheimen lösen lässt, ist nicht einfach zu beantworten. «Wir versuchen einfach, die Bevölkerung aufzuklären und möglichst viele Tiere an passende Besitzerinnen und Besitzer zu vermitteln», sagt Eicher. Aber es werde immer schwieriger, Leute zu finden, die ein Tier adoptieren wollen und können. «Es werden oft nicht die kleinen, einfachen Hunde abgegeben, sondern Tiere mit Vorgeschichte. Dafür braucht es erfahrene Hundehalter – und genau das ist das Problem.»