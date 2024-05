Mutmasslicher Autodieb (35) in Rheineck fällt auf und wird geschnappt – weil er ohne Licht gefahren ist

Kurz vor 02.10 Uhr sei einem Mitarbeiter des Gemeindeordnungsdienstes auf der Bahnhofstrasse in Rheineck ein Auto ohne Licht aufgefallen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mit. Er sei dem Fahrzeug daraufhin gefolgt und habe die Polizei verständigt.

Den Angaben zufolge hielt der Lenker des Wagens auf dem Coop-Parkplatz in Rheineck an. Dort kontrollierten ihn die ausgerückten Polizisten. Dabei stellte sich heraus, dass der 35-jährige Tunesier ohne Führerausweis und in fahrunfähigem Zustand unterwegs war.

Das Auto sei zuvor in St. Margrethen gestohlen worden, welches weder eingelöst noch versichert gewesen war, wie es weiter hiess. Im Auto fanden die Polizisten auch verschiedene mutmasslich gestohlene Gegenstände.

Beim Festgenommenen handelt es sich laut Communiqué um einen Asylbewerber aus Tunesien. Er wurde in Haft genommen. Zudem hat die Kantonspolizei St.Gallen Ermittlungen eingeleitet, um das mutmassliche Deliktsgut entsprechenden Tatbeständen zuordnen zu können.

(sda/red.)