Diese zwei Bankräuber gingen besonders dreist vor: Sie verkleideten sich als Polizisten und überfielen am Donnerstag kurz vor 9 Uhr – jeweils bewaffnet – die St.Galler Kantonalbank in Sevelen. In einem älteren blauen Skoda Octavia und Bargeld in bislang unbekannter Höhe flohen sie. Es wurde niemand verletzt.

Polizisten überprüfen verdächtige Autos

«Die Kantonspolizei St.Gallen leitete sofort eine Grossfahndung ein», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, gegenüber FM1Today. Polizeipatrouillen überwachten unter anderem die Autobahnausfahrten der A13. «Wie üblich in solchen Fällen werden neuralgische Punkte besetzt, um verdächtige Fahrzeuge und Personen zu überprüfen.»

Echt aussehende Polizeikleidung gebastelt

Die beiden Männer gingen laut Polizeiangaben sehr professionell vor. Sie sind 175 bis 180 Zentimeter gross und hatten eine rote Tasche mit einem weissen Schweizerkreuz dabei. Die beiden trugen der Interventionseinheit nachempfundene schwarze Kleidung mit der Aufschrift «Polizei». Dazu hatten sie schwarze Helme, Sturmhauben und Kampfstiefel an und waren je mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Sie sprachen gebrochen Deutsch.

Selbst Kontrollschild kopiert

Die Täter waren mit gefälschten St.Galler Kontrollschildern unterwegs, welche sie von einem Kontrollschild eines Patrouillenautos der Kantonspolizei St.Gallen kopiert hatten. Wer Angaben zum Tathergang, dem Fluchtauto oder den Verdächtigen machen kann, soll sich bei der Polizei melden.

(lag)