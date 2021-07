Ein 27-jähriger BMW-Fahrer hat am Samstagmorgen in Goldach einen grösseren Schaden in einer Mauer an der St.Galler Strasse hinterlassen. Der Mann wurde beim Selbstunfall leicht verletzt, er war laut Polizei fahrunfähig gewesen.

Die Mauer in Goldach konnte dem starken Auto nicht standhalten. © Kapo SG