Gemäss Häfliger handelt es sich lediglich um ein Teilstück von 30 bis 40 Metern alten Rohren, welche noch nicht saniert wurde – genau in diesem Teilstück kam es zum Bruch. Auf beiden Seiten der Fürstenlandbrücke seien in den vergangenen Jahren zahlreiche Leitungssanierungen vorgenommen worden. Einzig das nun betroffene Teilstück erhielt noch keine Generalüberholung.

Das Gesamtsystem an Leitungen und Rohren in der Stadt sei ansonsten in einem sehr guten Zustand. «Wir haben in den letzten Jahren viel saniert und konnten die Rohrbruch-Rate stark herunterschrauben», so Häfliger.

«Ganzer Krater wird rausgeschwemmt»

Beschäftigen wird die Stadt der Rohrbruch vom Mittwochmorgen ohnehin noch länger – die Instandsetzungsarbeiten stehen an. «Bei einem Rohrbruch mit so viel Wasserausfluss wird ein ganzer Krater herausgeschwemmt», erklärt Häfliger. Die Strasse wird geradezu unterhöhlt – diese Leerraum muss zwingend wieder aufgefüllt werden, um die Stabilität der Strasse zu gewährleisten.

Wie stark in die Gesamtsanierung investiert wird, ist derzeit noch nicht klar. Häfliger ist aber der Ansicht, dass diese umfangreich ausfallen sollte. «Wir sollten wohl besser klotzen und nicht kleckern bei der Sanierung.»