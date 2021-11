Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag um 3 Uhr morgens. Ein Auto ist an der Hauptstrasse in St.Margrethen im Eingangsbereich eines Neubaus des Mineralheilbads gekracht. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Lenker im Kreisel die Kontrolle über das Auto und ist deshalb in das zukünftige Hotel gekracht. Der Lenker flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen.

Nach bisherigen Ermittlungen besteht zwischen dem Unfallauto und einem Einschleichdiebstahl in Staad ein Zusammenhang. In derselben Nacht versuchten drei Personen ein E-Bike aus einer verschlossenen Garage in Staad an der Mülgass zu entwenden. Die Polizei hatte danach eine 35-Jährige verhaftet, die mit einem mutmasslich gestohlenen E-Bike unterwegs war. Kurz vor 6 Uhr wurde auch ein 27-Jähriger beim Zollamt Au verhaftet. Er wollte mit seinem Lieferwagen über die Grenze, bei einer Kontrolle entdeckten die Beamten mutmasslich gestohlene E-Bikes sowie einen Ausweis der 35-jährigen Frau.

Gegen die beiden werden nun straf- und ausländerrechtliche Massnahmen geprüft. Neben der Kantonspolizei St.Gallen stand auch die Eidgenössische Zollverwaltung mit zwei Patrouillen sowie zwei Hundeführer mit ihren Diensthunden im Einsatz.

