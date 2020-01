In fahrunfähigem Zustand fuhr ein 44-jähriger Autolenker am Freitag um 1.50 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Wattwil. Beim Steinbruch in Alt St.Johann geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und auf das schneebedeckte Bord. Es wurde um die eigene Achse gedreht und kam schliesslich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Der 44-Jährige blieb unverletzt. Laut Polizei beträgt der Sachschaden mehrere tausend Franken. Es ist unklar, was der Grund für die Fahrunfähigkeit war. «Es ging um diverse Auffälligkeiten», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Die St.Galler Staatsanwaltschaft beantragte eine Blut- und Urinprobe beim 44-Jährigen, er musste seinen Führerausweis abgeben.

(red.)