Ein 27-jähriger Pole versuchte, am Dienstag nach Mitternacht in Geschäftsräumlichkeiten in einem Mehrfamilienhaus an der St.Gallerstrasse in Eggersriet einzubrechen. Gemäss Auskunftspersonen wollte der Mann sich mit Werkzeug über ein Fenster Zutritt zu einem Geschäftsraum verschaffen.

Zu Fuss geflüchtet

Die Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen rückten mit Diensthund Yodi vom Amtsbach aus und umstellten das Dorf. Das besagte Gebiet wurde mit dem Hund durchkämmt. Nach kurzer Zeit konnte eine dunkel gekleidete Person festgestellt werden. Die Polizisten forderten den Mann auf, stehen zu bleiben, dies ignorierte er jedoch und flüchtete mehrere hundert Meter zu Fuss.

Daraufhin folgte Yodi der Fährte und konnte den Mann, der sich im hohen Gras versteckte, auffinden. Als der Mann gegen den Hund schlug, biss Yodi zu. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Tatverdächtigen handelte.

Werkzeug und Kasse gefunden

Der 27-jährige Pole wurde festgenommen und musste den Biss medizinisch behandeln lassen. Bei einer späteren Suche entlang der Fluchtroute konnten die Diensthunde ausserdem Einbruchswerkzeug sowie eine Münzkasse auffinden.

