Nach Frontalkollision mit Auto: Motorradfahrer verletzt

Ein junger Motorradfahrer verletzte sich am Samstag bei einer Kollision mit einem Auto so schwer, dass er mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden musste. Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr auf der Trogenerstrasse bei Altstätten. Der 17-jährige Motorradfahrer war bergabwärts unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Der junge Mann verletzte sich dabei mittelschwer und musste mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden. Die Autofahrerin, ebenfalls 17-jährig, blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Franken.

