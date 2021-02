In Sevelen kam es am 25. Januar zu einem Heli-Unfall. Auf dem Prüfungsflug stürzte der Heli mit zwei Piloten an Bord beim Starten ab. Einer der Piloten wurde leicht verletzt. Nun hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eine Untersuchung eröffnet.

Eine Spaziergängerin entdeckte am Montag, 25. Januar, den abgestürzten Heli im Gebiet Fösera bei Sevelen. Bisher ist nur bekannt, dass der Heli beim Starten des Prüfungsflugs harten Bodenkontakt hatte. An Bord waren ein Fluglehrer und ein Flugschüler. Einer der Piloten wurde dabei leicht verletzt, wie der "Werdenberger und Obertoggenburger" berichtet. Nun hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) diesbezüglich eine Untersuchung eröffnet. «Kurz nach dem Start im Gelände schlug der Helikopter hart auf dem Boden auf und kippte auf die linke Seite», heisst es im Vorbericht. Der Heli sei dadurch stark beschädigt worden. Noch können keine genaueren Schlussfolgerungen zum Unfallhergang gezogen werden. (red.)