Nach Konzertabsagen: Shem Thomas geht zu Fans nach Hause

«Mit meiner Stimme, meiner Gitarre und zwei Meter Abstand», so verkündet Musiker Shem Thomas auf Social Media vom «Corona-Tröster» – ein Trostpflaster für all seine Fans, die wegen den vielen Konzertabsagen zu Hause bleiben müssen. «Ich finde es schade, dass Leute auf Livemusik verzichten müssen. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, ihnen Heimkonzerte anzubieten», sagt der Rheintaler gegenüber FM1Today. Die Idee findet Anklang in seiner Community.

Grosse Nachfrage nach «Corona-Tröster»

Kaum veröffentlichte Shem Thomas die Videobotschaft auf Social Media, meldeten sich zahlreiche Leute bei ihm. «Dass das Interesse für Heimkonzerte so gross ist, damit habe ich nicht gerechnet.» Letzten Samstag feierte er Premiere. Eingeladen war er zu einem Geburtstag einer 20-Jährigen im Kanton Thurgau. Das Konzert vor der Familie und den Freunden der 20-Jährigen dauerte rund drei Viertel Stunden und es herrschte eine lockere Stimmung.