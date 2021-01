«Unsere neue Firma Smartwindows ist ein Coronakind – das ist alles andere als ein Nachtteil», sagt Patrick Briano, Mitinhaber der Smartwindows AG. «Wir können von unten her wachsen. Und wir sind stark digital unterwegs. Sprich, Prozesse wie Homeoffice konnten wir von Anfang an einführen.»

Unerwarteter Konkurs

Rückblende: Nachdem die Swisswindows AG im Februar 2020 Konkurs anmelden musste (FM1Today berichtete), verloren auf einen Schlag 170 Personen ihre Arbeit. «Der Schock sass bei allen tief. Der Konkurs kam aus heiterem Himmel. Mitten im operativen Geschäft», sagt Briano.

Nicht vom einen auf den anderen Tag kam die Neugründung von Smartwindows. Denn in den Auftragsbüchern waren zahlreiche pendente Aufträge. 280 Baustellen konnten fertiggestellt werden. In dieser Zeit hätten noch 40 Leute mitgearbeitet, sagt Patrick Briano. Zum einen habe er in dieser Zeit zusammen mit dem ehemaligen Technischen Leiter Adrian Schlumpf festgestellt, dass diese Unternehmensgrösse Erfolg haben könnte.

Zum anderen hätten ehemalige Fachpartner und Stammkunden das Ostschweizer Know-how und die Qualität vermisst.