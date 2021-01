Nach Moderna-Zulassung: Weitere Zielgruppe kann geimpft werden

Ab dem 18. Januar 2021 können sich auch über 80-jährige Personen, die nicht in einem Betagten- oder Pflegeheim wohnen sowie Erwachsene mit chronischen Krankheiten und besonderen Risiken in einer von sechs regionalen Schwerpunktpraxen in St.Gallen impfen lassen.

Mit der Zulassung des Impfstoffs von Moderna können kurz darauf auch die Hausärztinnen und Hausärzte impfen, schreibt der Kanton St.Gallen. Somit können voraussichtlich ab dem 18. Januar über 80-jährige Personen, die nicht in einem Betagten-und Pflegeheim wohnen, geimpft werden, sowie unabhängig vom Alter weitere Risikopatientinnen und -patienten mit chronischen Erkrankungen und besonderen Risiken gemäss den Impfempfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit. Ab dem 25. Januar soll eine Impfung auch in den Hausarztpraxen möglich sein. Dies macht der Moderna-Impfstoff möglich. Dieser Impfstoff ist bezüglich Transport und Lagerung unkomplizierter und kann 30 Tage im Kühlschrank gelagert werden. Aktuell sind circa 10'000 Impfdosen vom Moderna-Impfstoff für den Kanton St.Gallen angekündigt. Damit können 5'000 Personen geimpft werden, da auch mit diesem Impfstoff zwei Impfungen notwendig sind. Die Anmeldung zur Impfung erfolge durch die Hausarztpraxis. Die Praxen können ab dem 15. Januar ihre Patientinnen und Patienten an die sechs regionalen Schwerpunktpraxen überweisen. Weil erst wenige Impfdosen vorhanden sind, seien die Impftermine voraussichtlich rasch ausgebucht und es können Wartezeiten entstehen. (red.)