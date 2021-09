Zum unbewaffneten Raub kam es am Samstagabend um kurz vor 23 Uhr an der Marktgasse in St.Gallen: Der 15-Jährige begab sich zu einer Personengruppe, wo er einen 18-Jährigen aufforderte ihm Bargeld zu geben. Anschliessend schlug der mutmassliche Täter das Opfer mehrmals und verletzte ihn. Dank der sofort eingeleiteten Fahndung, konnten die Stadtpolizei und Kantonspolizei St.Gallen den 15-Jährigen kurz nach der Tat festnehmen.

Die Kantonspolizei St.Gallen tätigt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen weitere Ermittlungen.