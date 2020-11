Der Kanton St.Gallen geht im Bezug auf das Contact Tracing einen speziellen Weg: Seit Samstag müssen nur noch Personen in Quarantäne, die mit einer infizierten Person zusammenwohnen. Diese neuen Massnahmen und die Aussagen des St.Galler Regierungspräsidenten Bruno Damann in Bezug auf die verschärften Massnahmen des Bundes kommen nicht bei allen gut an. Die Jungen Grünliberalen richten sich mit einem offenen Brief an Damann und die Juso fordert den Rücktritt des Gesundheitschefs.

«Unsere Gesellschaft hat es verlernt, zu sterben»

Beide Parteien beziehen sich in ihrer Kritik auf Aussagen, die Bruno Damann nach den Verschärfungen des Bundesrates vergangenen Mittwoch, im Rahmen eines Fernsehinterviews in der Sendung «Zur Sache» des Ostschweizer Fernsehens TVO, machte. Damann kritisierte die Art und Weise, wie der Bundesrat die Massnahmen verschärfte. Es fielen Sätze wie: «Die Geschichtsschreibung wird zeigen, ob Corona schlimmer ist als eine Grippe» oder «Man soll die Todesfälle nicht überbewerten. Sterben gehört zum Leben. Unsere Gesellschaft hat es verlernt, zu sterben.»

Gemäss den Jungen Grünliberalen zeugt es von schlechtem Stil, sich als Gesundheitschef zuerst der Verantwortung zu entziehen und dann die neuen Massnahmen des Bundesrates zu kritisieren. Durch die Fernsehaussagen habe Damann zusätzlich Öl ins Feuer gegossen und «jeglichen Respekt und Anstand gegenüber der Pandemie und ihrer Opfer vermissen lassen», steht im Brief.

«Aussagen wurden aus dem Zusammenhang gerissen»

«Damann verharmlost eine Pandemie, die unser Gesundheitssystem schon im Frühjahr fast überfordert hat», schreibt die Juso. Die Aussagen Damanns und die neuen Contact-Tracing-Regeln seien klare Anzeichen dafür, dass Damann der Krise nicht gewachsen ist, heisst es in der Mitteilung. «Deswegen fordert die Juso den Rücktritt Damanns.»

Bruno Damann seinerseits sagt auf Anfrage von TVO, dass diese Aussagen völlig aus dem Zusammenhang gerissen seien. «Sie entstanden in einer Live-Sendung und kennt man den ganzen Hintergrund, merkt man, das ich es anders gemeint habe.»

So sei er in der Sendung beispielsweise gefragt worden, was er zu Menschen sage, die behaupten, die Grippe sei schlimmer als Corona: «Meine Antwort war dann: ‹Das können wir im Augenblick nicht sagen. Die Geschichtsschreibung wird zeigen, ob Corona schlimmer ist als eine Grippe.›»

Hier die Aussagen von Bruno Damann im TVO-Talk «Zur Sache»: