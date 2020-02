Den Verletzten geht es zwar gut. «Sie konnten das Spital wieder verlassen», sagt Peter Organ. Er selber scheint vom Unglück aber immer noch mitgenommen zu sein. «Ich erlebe schon eine happige Zeit und habe Angst vor Konsequenzen.» Und dies, obwohl er und seine Chefs sich sicher sind, alles richtig gemacht zu haben. «Die Sicherheit der Schauspieler steht an oberster Stelle und für die gebrauchten Waffen am Dreh hatte ich eine Bewilligung.»

Die Geschichte vom missglückten Filmdreh war selbst filmreif: Als in der Boomerang-Bar in Rapperswil-Jona für einen Hollywood-Streifen eine Szene einer Schiesserei gedreht wurde, fielen Schüsse – drei Statisten wurden dabei verletzt. Darunter war eine Bekannte des Filmproduzenten Peter Organ (43), wie er rund drei Wochen nach dem Unglück sagt. «Es hat sich unter anderem die Nichte meines besten Freundes verletzt, das hat mir wirklich zu schaffen gemacht.»

Sicher ist, Unfälle während Dreharbeiten passieren auch den Besten. «Am Unglückstag in Rapperswil-Jona passierte in London während eines James-Bond-Drehs ebenfalls ein Unfall. Ein Mitarbeiter hatte den Sprengstoff falsch berechnet, so dass etwas unerwartet in die Luft ging.»

Gangsterfilm ab Oktober auf Netflix

Ärgerlich ist dieser Zwischenfall für Organ aber vor allem, weil er zum ersten Mal als Hauptproduzent bei einem Film verantwortlich ist. «Ich wollte alles richtig machen – so dass meine Chefs in Amerika stolz auf mich sind.» Dazu solle die Schweiz «etwas Hollywood» erleben dürfen.

Bei der Szene in Rapperswil ging es um einen Racheakt einer Bikergang im Gangsterfilm «Smokes». In den USA soll der Hollywood-Streifen Ende Oktober auf Netflix zu sehen sein. Wann er in der Schweiz zu erscheint, kann Organ noch nicht sagen. Die missglückten Szenen möchte er aber auf jeden Fall hinter sich lassen und geht in einigen Tagen wieder zurück nach Los Angeles.